Covid oggi Italia | report Iss | incidenza in calo | stabile Rt

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Milano, 21 ott. (Adnkronos Salute) - E' inl'di-19 in, mentre risultal'Rt secondo quanto riporta il monitoraggio Istituto superiore di sanità-ministero della Salute. Torna dunque a scendere, sotto quota 500 casi su 100mila abitanti, l'di-19. Il dato settimanale a livello nazionale è di 448/100mila nel periodo 14-20 ottobre, rispetto a 504/100mila del periodo 7-13 ottobre. L'indice di trasmissione è ancora sopra la soglia epidemica in. Nel periodo 28 settembre-11 ottobre, l'Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 1,27 (range 1,19-1,39), sostanzialmenterispetto alla settimana precedente (1,30) e superiore al valore soglia. La percentuale dei casi ...

