Covid | Oggi 36 116 positivi e 91 vittime in italia

(Di venerdì 21 ottobre 2022) MILANO (ITALPRESS) – Sono 36.116 i nuovial Coronavirus in, a fronte di 213.088 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. E' quanto emerge dal quotidiano bollettino dell'emergenza pandemica diffuso dal Ministero della Salute. Sono 91 le, con il totale dei decessi da inizio pandemia che raggiungono quota 178.450. Il tasso dità è al 16,9%, mentre a livello di ospedalizzazioni, sono 7.076 (51 in più di ieri) i ricoverati con sintomi, dei quali 234 in terapia intensiva, otto in meno di ieri.(ITALPRESS). Photo credits: www.agenziafotogramma.it

Iss: scende l'incidenza settimanale, indice Rt stabile. Ricoveri in lieve crescita (+51), in calo rianimazioniÈ successo nella mattinata di, venerdì 21 ottobre, suscitando tanta paura tra i bambini e gli ... Andrea Crisanti: "Non ci libereremo del"/ "Mala gestione nel sistema sanitario" Cinghiali in ...Nelle indagini prese in esame in queste due edizioni del Rapporto emergono con maggiore chiarezza alcune caratteristiche sulla dinamicità delle famiglie mafiose: un’evoluzione storica del modello, un ...Iss: scende l'incidenza settimanale, indice Rt stabile. Ricoveri in lieve crescita (+51), in calo rianimazioni (-8) ...