Covid | news di oggi Bollettino | 36 116 nuovi casi e 91 morti Tasso di positività 16 | 9%

Fanalino di coda per il quarto mese consecutivo è il Sud , che comunque chiude quasi a livelli pre -, a +6,3%. Nelle regioni e province si registrano i medesimi andamenti delle aree geografiche.Su Sure - sul modello adottato per il, garantendo prestiti a tassi agevolati ai Paesi più in difficoltà - ha frenato subito il falco Mark Rutte , primo ministro olandese. "Prima di tutto ...Dopo l’apprezzatissima sorpresa di A Classic Horror Story (vincitore, a Taormina, del premio alla Miglior Regia) Paolo Strippoli torna alla regia di un nuovo horror, uno dei pochi, temerari, a cavalca ...Le imprese erano 3.156 nel 2007, ora sono 2.900: quelle a rischio scendono dal 22% al 14% Genova – Meno aziende, più robuste. Nell’ultimo decennio il numero delle piccole e medie imprese in Liguria si ...