Covid | l’allarme dell’Ecdc | “La nuova variante BQ 1 almeno in cinque paesi Diventerà dominante in Europa”

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Laera attesa ed è arrivata inUe/See hanno rilevato la circolazione dellasotto-lignaggio BQ.1 durante la settimana dal 2 all’8 ottobre 2022. Le previsioni di modellizzazioneprevedono che BQ1 e il suo sotto-lignaggio BQ1.1il cepponell’Ue/See entro la metà di novembre fino all’inizio di dicembre 2022. Ciò probabilmente contribuirà a un aumento del numero di casi di-19 nelle prossime settimane o mesi, secondo un aggiornamento epidemiologico pubblicato oggi dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc). Studi preliminari di laboratorio in Asia indicano che BQ.1 ha ...

Il Fatto Quotidiano

... non possiamo interpretare anche questi come segnali d. ... ha scritto includendo anche Sam Asghari,attore e modello di ... il crime trova nuova linfa in streaming La variante di- 19 ...... ricorda'ortopedico'. In ultimo, vi è un dato rilevato successivamente alla pandemia che è la ...scientifica dosando la vitamina D su due popolazioni di pazienti pediatrici in epoca pre -e post ... Covid, l’allarme dell’Ecdc: “La nuova variante BQ.1 almeno in cinque paesi