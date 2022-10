Covid | il bollettino di oggi 21 Ottobre 2022

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Le autorità sanitarie hanno diramato il consuetoquotidiano sull’emergenzanel nostro paese. In Italia, nelle ultime 24 ore, sono stati registrati 36.116 nuovi casi di Coronavirus su un totale di 213.088 tamponi effettuati. Nello stesso arco temporale, sono stati registrati 91 decessi. Per quanto riguarda i ricoveri, diminuiscono le terapie intensive (-8) mentre aumentano i ricoveri ordinari (+51). Segui ZON.IT su Google News.

Stampa Sono 2.078, su 13.219 test esaminati, i nuovi positivi al Covid in Campania. Il tasso di incidenza è del 15,71%, stabile rispetto al 15,66 di ieri, e al di sotto della media nazionale (oggi al ...