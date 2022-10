Cosa vuole davvero Zelensky | l' accusa di Toni Capuozzo

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Vladimir Putin e Volodymyrnon intendono arrendersi. A fare un'analisi sugli sviluppi della guerra è. Il giornalista ricorda che "siamo a poche settimane dall'arrivo dell'inverno in quelle terre, con fango, neve e spostamenti più difficili. Io credo che entrambe le parti, tanto gli ucraini quanto i russi, stiano cercando di guadagnare posizioni". Insomma, "il braccio di ferro si è fatto più intenso e credo che nessuno voglia mostrare segni di cedimento e si tenti di andare avanti". Il timore di un'escalation è dietro l'angolo. Se, però, quest'ultima adesso è "limitata al campo di battaglia", non si può dire lo stesso in futuro. "Nei prossimi mesi - conferma a TgCom24 - non sapremo dove potrebbe arrivare". Anche se la Russia qualche indizio, con le continue minacce sul nucleare, lo ha già dato. Neppure il ...