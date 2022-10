Corriere dello Sport – “Ecco le ultime parole che mi ha detto Raiola”

Leggi su justcalcio

(Di venerdì 21 ottobre 2022) 2022-10-21 18:56:24 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news del CdS: “Leche Mino mi hasono quelle che mi hasempre: ‘Devi essere felice. Non devi fermare la tua vita, devi fare quallo che ti fa stare bene'”. A parlare in un’intervista a Sky è Rafaela Pimenta, storica collaboratrice di, scomparso a 54 anni lo scorso aprile. “Ho sempre voluto fare l’avvocato e il mio primo contratto diceva che mio fratello sarebbe stato il mio schiavo per un giorno. Mino l’ho conosciuto in Brasile – racconta la donna che ha ereditato l’agenzia del procuratore –. Svolgevo un lavoro per una società di Rivaldo e César Sampaio, la CSR, seguendo gli aspetti legali. Un bel giorno vado nel loro ufficio e c’era uno lì seduto, che fumava come un matto e faceva mille domande. ...