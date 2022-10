Coronavirus in Italia | il bollettino del 20 ottobre | 40 563 nuovi casi | i morti sono 84

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Nelle ultime 24 orestati 40.563 idiregistrati in, mentre ieri erano stati 41.712. Diminuiscono i tamponi effettuati: 229.140, contro i 233.084 di ieri. La percentuale di positivi considerando il totale dei tamponi - quindi molecolari più antigenici rapidi - è al 17,7% (ieri era al 17,9%).84 i(compreso qualche riconteggio), 9 i posti letto occupati in meno in terapia intensiva rispetto a ieri. È questo il quadro che emerge daldel ministero della Salute del 20(AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE). Icontagisparsi in tutte le regioni: in testa la Lombardia con 7.983, poi il Veneto con 5.167. Sul fronte dei ricoveri - dato ...

In Abruzzo e in Friuli Venezia Giulia i primi due casi indella sottovariante Xbb del. Lo ha fatto sapere l'Istituto superiore di sanità durante l'ultima flash survey per monitorare l'andamento della pandemia nel nostro Paese. Si ...Leggi Anche Covid, Gimbe: calo contagi in 7 giorni, ma salgono ricoveri e morti Leggi Anche, la situazione dei contagi in: la mappa e i grafici interattivi Cinquantadue i campioni sequenziati in Abruzzo in occasione dell' indagine rapida dell'Iss : 51 sono riconducibili ...Covid, spunta una sotto variante di Omicron denominata XBB o "Grifone": cos'è e cosa cambia dalle altre, due casi registrati in Italia ...Continuano a salire, nell'ultima settimana, i ricoveri ed i decessi per Covid in Italia, mentre si conferma in diminuzione il trend dei nuovi contag ...