In Abruzzo e in Friuli Venezia Giulia i primi due casi indella sottovariante Xbb del. Lo ha fatto sapere l'Istituto superiore di sanità durante l'ultima flash survey per monitorare l'andamento della pandemia nel nostro Paese. Si ...Leggi Anche Covid, Gimbe: calo contagi in 7 giorni, ma salgono ricoveri e morti Leggi Anche, la situazione dei contagi in: la mappa e i grafici interattivi Cinquantadue i campioni sequenziati in Abruzzo in occasione dell' indagine rapida dell'Iss : 51 sono riconducibili ...Covid, spunta una sotto variante di Omicron denominata XBB o "Grifone": cos'è e cosa cambia dalle altre, due casi registrati in Italia ...Continuano a salire, nell'ultima settimana, i ricoveri ed i decessi per Covid in Italia, mentre si conferma in diminuzione il trend dei nuovi contag ...