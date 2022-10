Coronavirus | 91 morti e 36 116 nuovi contagi Il tasso di positività si attesta al 16 | 9%

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Il bollettino del 21 ottobre 2022 Idasono stati 91 nelle ultime 24 ore. Lo riporta l’ultimo bollettino della Protezione Civile e del Ministero della Salute. Ieri erano stati 84. Isono 36.116. Gli attualmente positivi sono 528.150 contro i 534.676 di ieri. Sul fronte dei ricoveri c’è stato un aumento di 51 unità. La situazione negli ospedali In 7.076 sono ricoverati con sintomi nei reparti di area non critica degli ospedali d’Italia. Sono invece 234 i ricoverati nei reparti di terapia intensiva; di questi, 33 hanno fatto il loro ingresso nelle ultime 24 ore. In 520.840 si trovano, ad oggi, in isolamento domiciliare. Il totale dei dimessi e dei guariti raggiunge quota 22.584.147. Tamponi ediIl...

16.22 Casi in calo,36.116, ma isono 93 Sono 36.116 i nuovi casi dinelle ultime 24 ore, in calo sui 40.563 di ieri. 93 i decessi (84 i precedenti) I tamponi processati sono 213.088 e il tasso di positività scende ...16.22 Casi in calo,36.116, ma isono 91 Sono 36.116 i nuovi casi dinelle ultime 24 ore, in calo sui 40.563 di ieri.91 i decessi (84 i precedenti). I tamponi processati sono 213.088 e il tasso di positività scende ...Con la tua autorizzazione noi e i nostri fornitori possiamo utilizzare dati precisi di geolocalizzazione e identificazione tramite la scansione del dispositivo. Puoi fare clic per consentire a noi e a ...Nuovo appuntamento con il bollettino Covid-19 con gli aggiornamenti relativi alla giornata di oggi, venerdì 21 ottobre 2022 ...