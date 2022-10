Toscana Notizie

L'età media dei 1.nuovi positivi è di 54 anni circa (6% ha meno di 20 anni, 13% tra 20 e 39 anni, 30% tra 40 e 59 anni, 34% tra 60 e 79 anni, 14% ha 80 anni o più). L'andamento per provincia Con ...Sono 1.i nuovi casi diregistrati nelle ultime ventiquattro ore in Toscana: 322 sono stati confermati con tampone molecolare e gli altri 1.568 con test rapido. Il numero dei contagiati ... Coronavirus, 1.890 nuovi casi, età media 54 anni. I decessi sono tre Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità (Interazioni e funzionalità semplici, Miglioramento dell'esp ...Sono tre i morti per coronavirus, in Toscana, ogi 21 ottobre 2022. Si tratta di due uomini e una donna con età media di 77 anni. Tutti risiedevano nella provincia di Siena. Mentre sono 1.890 i nuovi c ...