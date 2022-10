Corato | scomparsa sedicenne Appello dell' associazione Penelope per Desirée Quercia

Sono concentrate anche su Trani le ricerche della 16enne Desirée Quercia, la ragazza didi cui non si hanno più notizie. La ragazza sarebbe uscita di casa intorno alle ore 15 di giovedì 20 ottobre ma non ha più fatto ritorno e, soprattutto, non si hanno sue notizie da quel momento ...Sono concentrate anche su Andria le ricerche della 16enne Desirée Quercia, la ragazza didi cui non si hanno più notizie. La ragazza sarebbe uscita di casa intorno alle ore 15 di giovedì 20 ottobre ma non ha più fatto ritorno e, soprattutto, non si hanno sue notizie da quel momento ...BARI, 21/10/2022 – È uscita di casa intorno alle ore 15 di giovedì 20 ottobre ma non ha più fatto ritorno e, soprattutto, non si hanno sue notizie da quel momento in poi. Ore di apprensione, a Corato, ...