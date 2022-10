Convocati Juve | solo 5 difensori a disposizione Confermata l'assenza di Pogba e Chiesa

Juventus News 24

La formazione guidata da Paolo Zanetti si presenta a Torino in fiducia e pronta a sfidare la... Chiesa e Pogba sono a un passo dal rientro ma per ora restano fuori dalla lista dei. ...'Esame di' presenta il match di stasera dei bianconeri con l'Empoli, sfida da non fallire per ... paga un conto salatissimo con una multa, l'esclusione daidel Manchester United contro ... Convocati Juve per l'Empoli: sette assenti nell'elenco di Allegri! Questa sera all'Allianz Stadium di Torino la Juventus di Max Allegri ospiterà l'Empoli nel match che apre l'undicesima giornata di Serie A ...Juventus-Empoli è una partita di Serie A e si gioca venerdì alle 20:45: probabili formazioni, pronostici, tv e streaming.