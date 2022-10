Conte | “Dal M5s opposizione costruttiva ma no al consociativismo”

(Di venerdì 21 ottobre 2022) ROMA – “Non è il momento del, a ciascuno il proprio ruolo. E a noi spetta il ruolo dell’”. Lo ha detto il presidente del M5s Giuseppe, nelle dichiarazioni a seguito delle consultazioni con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, rispondendo ad una domanda sulla possibilità di votare alcuni provvedimenti insieme alla maggioranza di centrodestra.ha assicurato da parte del M5s una“seria, rigorosa, che non faccia ostruzionismo ma esprimanuti”. Un’che “può giovare alla dialettica parlamentare e politica perchè può fare da pungolo alle forze di maggioranza a fare meglio. Siamo pronti a dire dei no quando servono ma anche a dare un apporto costruttivo. Confidiamo nella possibilità di un confronto ...

