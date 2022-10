Consultazioni Meloni alle 16 30 al Quirinale Giorgetti all' Economia può saltare

(Di venerdì 21 ottobre 2022) È passato quasi un mese dal 25 settembre che ha consegnato la vittoriaurne a centrodestra ed FdI. E nelle prossime ore, Giorgiadovrebbe ricevere l'incarico per formare un nuovo governo: la prima presidente del Consiglio donna nella storia della Repubblica. Oggi, venerdì 21 ottobre, seconda giornata dial: da Sergio Mattarella la delegazione del centrodestra, unita dopo le fibrillazioni degli ultimi giorni e dopo gli audio "rubati" di Silvio Berlusconi. Al termine dell'incontro, previsto solo un intervento della. Ore 15.32 - La7,non più sicuro all'Voci che girano con insistenza nei Palazzi romani: Giancarlonon sarebbe più così sicuro di diventare ministro ...

... l'Europa finalmente si sveglia Operazione Tajani Occhi e orecchie della quasi - premier Giorgiasono sintonizzate in queste ore più su Bruxelles che sulle. Lo strappo con ...L'incontro della delegazione del centrodestra con Mattarella al Colle è durato 7 minuti. La leader di Fratelli d'Italia: 'Necessità di dare a questa nazione un nuovo governo prima possibile. Tutta la ...Il direttore del fattoquotidiano.it Peter Gomez commenta in collegamento con Tagadà su La7 le parole di Giorgia Meloni in Quirinale: ...La chiusura delle consultazioni al Quirinale apre la strada alla formazione del governo. Questa fase potrebbe essere breve, e c'è chi parla di un possibile giuramento ...