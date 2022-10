Consultazioni | Meloni al Quirinale | “Siamo pronti | daremo un Governo nel minor tempo possibile”

Leggi su ilfaroonline

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Roma – “, vogliamo procedere nel”. Così la premier in pectore Giorgia, chiudendo il suo breve intervento alal termine dell’incontro tra la delegazione di centrodestra e il presidente della Repubblica Sergio Mattarella per le. Un incontro durato appena 11 minuti e svoltosi nella Sala degli Arazzi, più grande rispetto allo studio “alla Vetrata” che, viste le dimensioni, non avrebbe potuto accogliere la delegazione del centrodestra composta da ben 12 persone. “La coalizione di centrodestra si è presentata, non a caso, unita la Colle – ha quindi sottolineato – proponendo al presidente della Repubblica l’indicazione del mio nome per formare il nuovo”. Mattarella ha ...