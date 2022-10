Consultazioni lampo | centrodestra indica Meloni come premier

(Di venerdì 21 ottobre 2022)al Quirinale per il. E' durato undici minuti in tutto il colloquio con il capo dello Stato Sergio Mattarella. Al termine, ha preso la parola Giorgia: "la ...

al Quirinale per il centrodestra. E' durato undici minuti in tutto il colloquio con il capo dello Stato Sergio Mattarella. Al termine, ha preso la parola Giorgia Meloni: "la ...Al timone del nuovo Governo - incarico arriverà entro sera dopo le" stamane al Quirinale - e leader del partito primo per consensi, addirittura aumentati rispetto alle Elezioni. ...(ANSA) - ROMA, 21 OTT - Consultazioni lampo al Quirinale per il centrodestra. E' durato undici minuti in tutto il colloquio con il capo dello Stato Sergio Mattarella. Al termine, ha preso la ...Giorgia Meloni è ottimista dopo le consultazioni al Quirinale. "È andata molto bene, le idee sono abbastanza chiare", questa la risposta della leader di Fratelli d'Italia ai giornalisti che le hanno c ...