Consultazioni | Incontro Mattarella-centrodestra nel salone degli Arazzi di Lille

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Roma, 21 ott. (Adnkronos) - Si svolgerà neldie non nello studio alla Vetrata l'al Quirinale tra il Presidente della Repubblica, Sergio, e la delegazione del. Saranno 15 infatti le persone presenti al colloquio, com preso il Capo dello Stato. Con lui il segretario generale della Presidenza della Repubblica, Ugo Zampetti, e il consigliere giuridico Daniele Cabras. Di fronte a loro Giorgia Meloni, Luca Ciriani e Francesco Lollobrigida per Fratelli d'Italia; Matteo Salvini, Massimiliano Romeo e Riccardo Molinari per la Lega; Silvio Berlusconi, Antonio Tajani, Licia Ronzulli e Alessandro Cattaneo per Forza Italia; Antonio De Poli e Maurizio Lupi per Noi Moderati. Il nome della sala deriva dalla presenza sulle ...