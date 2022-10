Consultazioni | giornata clou in attesa dell’incarico | il centrodestra vede Mattarella – DIRETTA VIDEO

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Roma –delledel presidente della Repubblica, Sergio, per la formazione del nuovo governo dopo le elezioni del 25 settembre scorso. Al Quirinale, alle 10,30, èla delegazione unitaria del, guidata dai tre leader Giorgia Meloni, Matteo Salvini e Silvio Berlusconi. Un incontro determinante, che si svolgerà nel salone degli Arazzi di Lille, durante il quale la maggioranza uscita dalle urne dovrà fornire rassicurazioni al capo dello Stato circa la reale volontà e possibilità di indicare un presidente del Consiglio e di creare una compagine governativa, con un programma per affrontare le emergenze economiche e sociali e che in politica estera confermi la tradizionale linea italiana europeista e ...

"Oggi è proprio una bella giornata. Noi siamo pronti. Non vedo l'ora che il governo cominci. E di passare dalle parole ai fatti" lasciando Montecitorio per raggiungere il Quirinale per le consultazioni. Seconda giornata di consultazioni al Quirinale per la formazione del nuovo governo. Dopo aver ricevuto il centrosinistra ed il Misto di entrambi i rami del Parlamento, il presidente alle 10,30 avrà nello studio la coalizione di centrodestra. Nell'aria fin da ieri l'ipotesi che Giorgia Meloni possa ricevere l'incarico.