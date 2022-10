Consultazioni | è il giorno del centrodestra | attesa per incarico e giuramento

(Di venerdì 21 ottobre 2022) (Adnkronos) – Con l’incontro tra il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e la delegazione del Pd (circa un’ora, il più lungo della giornata) si è conclusa la prima giornata dial Quirinale per la formazione del nuovo Governo. Questa mattina, quindi, il momento clou con la salita al Colle insieme dei rappresentanti dei partiti delalle 10,30. Il Capo dello Stato avrà così tutti gli elementi per trarre le sue conclusioni ed eventualmente nel pomeriggio convocare al Quirinale il presidente del Consiglio incaricato. Quest’ultimo potrebbe accettare senza riserva e indicare la lista dei ministri poi nominati dal Capo dello Stato oppure accettare con riserva e tornare nel giro di poche ore al Colle per la formazione del Governo. In entrambe le ipotesi ilpotrebbe arrivare tra il tardo ...

... ponendo a Sergio Mattarella anche il dilemma della Farnesina: un ministero così delicato può essere affidato a un esponente di Forza Italia Nel primodial Quirinale il Pd e il ...Totoministri , nella corsa ad ostacoli per succedere a Marta Cartabia a via Arenula, aavviate, in vista de probabile incarico a Giorgia Meloni per formare il governo, sulla ...fa ...Al Colle per le consultazioni, Pd e M5S uniti solo contro Berlusconi. Calenda: dalla maggioranza arrivi un chiarimento ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Nuovo governo, consultazioni. Letta: Mattarella garante. Calenda e Conte: no sconti. LIVE ...