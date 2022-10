Consultazioni da Mattarella | il giorno delle opposizioni

RaiNews

...con la lista dei ministri oppure tornando al Colle qualche ora dopo per consegnare ala ... Senza, dunque, che, come quasi sempre accade, il premier incaricato tenga le consuete(...Alle ore 10:30, infatti, il Centrodestra unito salirà al Colle dal presidente della Repubblica, Sergio, per le ultimeprima dell'incarico di governo. Marina Occhiena/ Con ... Oggi il centrodestra insieme dal Capo dello Stato. Meloni: "Pronti a dare un governo all'Italia" - Alle 10.30 il centrodestra unito al Colle - Alle 10.30 il centrodestra unito al Colle La diretta della giornata politica di oggi, venerdì 21 ottobre 2022. Seconda giornata di consultazioni al Quirinale per la formazione del nuovo governo. Dopo aver ricevuto ...FOGGIA, 21/10/2022 - (agi) Il centrista Lupi ha annunciato che sarà solo la premier in pectore Meloni a parlare al termine delle ...