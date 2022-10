Consultazioni Centrodestra | quel timore al Quirinale | e se Berlusconi voci impazzite

(Di venerdì 21 ottobre 2022) È passato quasi un mese dal 25 settembre che ha consegnato la vittoria alle urne aed FdI. E nelle prossime ore, Giorgia Meloni dovrebbe ricevere l'incarico per formare un nuovo governo: la prima presidente del Consiglio donna nella storia della Repubblica. Oggi, venerdì 21 ottobre, seconda giornata dial: da Sergio Mattarella la delegazione del, unita dopo le fibrillazioni degli ultimi giorni e dopo gli audio "rubati" di Silvio. Al termine dell'incontro, previsto solo un intervento della Meloni. Ore 9.38 - Sisto: Tajani garante Italia nel mondo "Tajani ministro degli Esteri? Me lo auguro. Può essere il vero garante dell'Italia per il mondo. I fatti contano più di qualsiasi parola rubata": così Francesco Paolo Sisto di Forza Italia. Ore ...

Mattarella riceve in un'unica delegazione i gruppi parlamentari della coalizione di centrodestra. L'incontro concluderà le consultazioni. A quel punto il Capo dello Stato avrà tutti gli elementi per decidere. "Insieme a tutta la coalizione del centrodestra, saliremo al Quirinale per le consultazioni con il Presidente della Repubblica Mattarella. Siamo pronti a dare all'Italia un Governo che affronti con determinazione le emergenze del Paese" - Giorgia Meloni. Sergio Mattarella riceverà in mattinata la coalizione di centrodestra e già in serata potrebbe arrivare l'incarico di formare il governo a Giorgia Meloni.