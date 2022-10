Consultazioni | centrodestra al Quirinale | giornata clou in attesa incarico

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Roma, 21 ott. (Adnkronos) -delledel Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per la formazione del nuovo Governo dopo le elezioni del 25 settembre scorso. Al, alle 10,30, èla delegazione unitaria del, guidata dai tre leader Giorgia Meloni, Matteo Salvini e Silvio Berlusconi. Un incontro determinante, che si svolgerà nel salone degli Arazzi di Lille, durante il quale la maggioranza uscita dalle urne dovrà fornire rassicurazioni al Capo dello Stato circa la reale volontà e possibilità di indicare un presidente del Consiglio e di creare una compagine governativa, con un programma per affrontare le emergenze economiche e sociali e che in politica estera confermi la tradizionale linea italiana europeista e atlantista. ...

RaiNews

Ieri sera, Giorgia Meloni ha scritto su Twitter: 'Insieme a tutta la coalizione del, saliremo al Quirinale per lecon il Presidente della Repubblica Mattarella. Siamo ...Si vedranno questa mattina, quando alle 10.30 il- Fdi, Lega, Fi e Noi moderati - si presenterà unito al Quirinale per le. Sarà il momento in cui la coalizione uscita ... Oggi il centrodestra insieme dal Capo dello Stato. Meloni: "Pronti a dare un governo all'Italia" - Aggiornamento del 21 Ottobre delle ore 10:10 - Aggiornamento del 21 Ottobre delle ore 10:10 La presidente di Fratelli d'Itaiia guiderà la delegazione del centrodestra che questa mattina sarà al Quirinale per le consultazioni con il ...Consultazioni, il Centrodestra è atteso al Quirinale. Le prime riflessioni dei politici dopo gli audio di Berlusconi ...