Consultazioni al Quirinale | Giorgia Meloni sale al Colle con la sua Cinquecento bianca

(Di venerdì 21 ottobre 2022)lampo per la delegazione di centrodestra salita alper incontrare il presidente della Repubblica Sergio Mattarella per la formazione del nuovo governo. La premier in pectoreè arrivata a bordo di una Fiat, seguita da Matteo Salvini e Maurizio Lupi. Sempre in auto ma entrando direttamente nel palazzo è arrivato invece il presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi. Dopo venti minuti circa la delegazione è uscita senza rilasciare dichiarazioni ai giornalisti presenti.

