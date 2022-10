Consultazioni al Quirinale | Berlusconi dà un buffetto a Enrico Lucci dopo le dichiarazioni di Meloni

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Alledel centrodestra sono durate un attimo. Undici minuti in totale il colloquio con il capo dello Stato, Sergio Mattarella, al termine del quale ha preso la parola solo Giorgiaindicata come premier "all'unanimità". Con una dichiarazione stringata, è stata la leader di Fdi a parlare ai cronisti nel cortile del. Nessuno show di Silvioquesta volta, tranne per il, storico volto del programma televisivo "Le Iene".

È l'unica certezza che emerge dalla due giorni delleal, dove ieri sono saliti in delegazione il gruppo misto, l' Alleanza Verdi - Sinistra , il Terzo polo , il Movimento ...Giorgia Meloni verso Palazzo Chigi 'Mi colpisce che si sia arrivati allesenza un ... Non dico che è tutto a posto, ma ciò che avviene oggi è il passaggio dalla politica al. Se ...Le consultazioni per il centrodestra sono durate solo undici minuti. In un lampo, dunque, si è svolto il colloquio con il capo dello Stato Sergio Mattarella.Consultazioni lampo per il centrodestra. Undici minuti in tutto dura il colloquio con il capo dello Stato Sergio Mattarella, al termine prende la parola solo Gi ...