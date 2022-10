Consorzio di Bonifica | salvagente per la scuola del Corsalone - Cronaca - lanazione it

LA NAZIONE

Il progetto prevede la ricostruzione e il prolungamento della scogliera a difesa dell'abitato di ...Comune ediIntegrale del Sarno insieme, dunque, per la messa in sicurezza dei suoli attraverso interventi di mitigazione del rischio idrogeologico. Il Comune di Mercato S. ... Consorzio di Bonifica, salvagente per la scuola del Corsalone Fallito il tentativo di Coldiretti di far saltare la seduta per poi chiedere il commissariamento alla Regione Della Rocca: è la dimostrazione evidente della nostra gestione oculata, efficace ed effici ...Granata: «Chiediamo che si trovi una soluzione affinché gli enti di bonifica tornino a svolgere le attività istituzionalmente demandate» ...