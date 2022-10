“Confonde storia e sensazionalismo” Judi Dench contro The Crown 5

Il found footage, la, diventa per Andrew Legge la base di partenza per costruire un pensiero ... Una circolarità temporale che, sovrappone, nebulizza i confini, le immagini, la realtà e ...... immagini sbiadite, telecamera a spalla, l'occhio della macchina sicon quello dello ... "January" è anche un tributo al cinema impegnato, testimone della, narratore della vita. Daniele ...Bagarre a “Piazzapulita” (La7) tra lo storico Franco Cardini e il giornalista di Repubblica Stefano Cappellini sulla guerra in Ucraina. Il nodo del dibattito in studio verte sugli audio di Berlusconi, ...window.TursiopeQueue = window.TursiopeQueue|| []; window.TursiopeQueue.push (function (DH5) { /** base init **/ var player = new DH5 (document.getElementById ('ym-bb4bd59-3b06-1da0-5d80-447a47a4a38 ...