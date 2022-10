Conferenza Milan-Monza | le parole di Pioli alla vigilia | LIVE NEWS

...vigilia di campionato per ildi Stefano Pioli. I rossoneri, privi ancora di Mike Maignan, recuperano Simon Kjaer e Charles De Ketelaere per la sfida contro il Monza. Pioli in...E a tal proposito le parole di Allegri, nella consuetastampa di vigilia: 'Per la prima ... SABATO- MONZA - Sabato c'è- Monza alle 18:00 , per l'occasione ha parlato Galliani , ...Amici e amiche di Milannews.it, benvenuti a Milanello dove tra poco Stefano Pioli interverrà in conferenza stampa alla vigilia del match casalingo contro il Monza. Grazie al nostro ...Sono stati annunciati i vincitori dei premi legati al Golden Boy: premiati Gavi, Miretti e anche Maldini e Benzema ...