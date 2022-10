Con DeSantis raddoppia l' economia della Florida | boom di commerci

Leggi su panorama

(Di venerdì 21 ottobre 2022) La politica aperturista del repubblicano mostra i primi successi. Import da 74 miliardi a 190. Meno tasse e meno burocrazia. L'evento Fitce di Fort Lauderdale fa il pieno. Aziende italiane per triangolare con Centro America e altri Stati Usa. Ladi Ronha un aspetto diverso da quella del pre pandemia. Chi ci vive e soprattutto chi ci fa affari racconta di un cambio di passo sostanziale. Maggiori aperture, quando gli altri Stati chiudevano per il Covid, Poi ancor meno burocrazia e un leggero taglio di tasse. I numeri sembrano dare ragione alla politica dei repubblicani. In un anno e mezzo si sono trasferiti da Nord e da Ovest circa 2 milioni e mezzo di persone. Sedi di grandi aziende si sono spostate dalla California a Miami, Tallahasse, Fort Lauderdale e altre città ma soprattutto porti e aeroporti hanno ripreso a macinare dollari. ...