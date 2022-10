(Di venerdì 21 ottobre 2022) Fra le sfide del prossimo governo ci sarà sicuramente l’obiettivo di gestire al meglio l’emergenza energetica e quindi di dotare il governo di un’eccellente politica energetica. Se ci basiamo sull’esperienza recente, ogni volta che la politica energetica è stata messa nelle mani, o di dirittonell’ultimo governo o di fattoin alcuni governi precedenti, nelle mani dei cervelli ambientalisti, la politica energetica si è arenata. Le politiche di Marzano Un ministro attivo e consapevole del bene del paeseMarzano ha fatto una politica energetica attiva che ancora adesso guida il nostro sistema: il decreto per ridurre le compensazioni degli aiuti di Stato alle imprese elettriche che erano stati firmati dal ministro Visco ne 2000. Il decreto blocca inflazione dell’autunno del 2002 per riformare il metodo di traslazione dei ...

Nicola Porro

...in altre decine di città in Italia in attesa della manifestazione nazionale "Europe for Peace"... Bisogna invece farla pace, ripristinare il diritto violato, garantire la sicurezza ...scrive Massimo Magri, curatore della rassegna, "Millennials è lo spazio riservato a giovani ...Nel percorso tracciato dai nove concerti si alternano musicisti che hanno già avuto modo di... Come vincere la sfida dell’energia La Russia sta bombardando in maniera massiccia molte infrastrutture energetiche e idriche: Putin vuol vincere la guerra lasciando l'Ucraina senza luce, riscaldamento e acqua