(Di venerdì 21 ottobre 2022) A fronte di un mercatoche sta registrando un incoraggiante slancio positivo (30,7% rispetto al 2020), specialmente nelle grandi città dopo la picchiata folle dovuta alla pandemia ed al remote working, sono sempre di più le aziende ed i professionisti che acquistanoe spazi commerciali. Le ragioni possono essere tante, ma principalmente si basano sul repentino cambio delle modalità di lavoro e le occasioni immobiliari dovute proprio alla pandemia. Qualunque sia la motivazione principale però, il primo scoglio con cui il venditore deve fare i conti è la scelta del prezzo di vendita. Sebbene in molti hanno un’idea di massima della valutazioneper la loro proprietà commerciali, bisogna considerare che tantissimi fattori incidono sul prezzo finale e non sempre sono facili da individuare, anche perchè, se ...

Il Denaro

da accordo tra i due, visti i 10 anni di convivenza , Francesca ha percepito immediatamente 2 ... il cosiddetto "Ruby ter" , perse lo abbia fatto per evitare confessioni delle ragazze ...Il Cardarelli, grazie alla propria medicina genica e di laboratorio è in grado dii rischi ... sia unica al mondo e presto da esportare a livello internazionale,già richiesto dalle ... Come valutare il valore immobiliare di un edificio commerciale o per uffici - Ildenaro.it