Come realizzare degli gnomi scandinavi riciclando calzini | Facilissimo!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di venerdì 21 ottobre 2022)natalizirealizzati usando vecchiSin da quando mi sono recato in Danimarca, mi sono piaciuti molto glinatalizi. Dopo alcune ricerche sul web sono riuscita a creare un progetto tutto mio da. Passaggio 1: materiali e strumenti Per uno gnomo avrai bisogno di: 2 calze soffici (ciniglia) in diverse fantasie a proprio piacimento 1 semplice calza Pelliccia finta, circa 10×10 cm (4×4 pollici) Tessuto color pelle, solo un piccolo pezzo Riso, circa 500 grammi (2,5 – 3 tazze) Imbottitura cuscino 2 elastici Corda, circa 20 cm (8 pollici) Filo, circa 30 cm (12 pollici) Inoltre, hai bisogno di alcuni strumenti per aiutarti a creare gli ...