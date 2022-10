Colloquio telefonico tra il capo del Pentagono Austin e il russo Shoigu | «Importante mantenere linee di comunicazione»

Leggi su open.online

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Il ministro della Difesa americano Lloyde il suo omologoSergeihanno discusso telefonicamente della situazione in Ucraina. A comunicarlo è il, che spiega comeabbia «enfatizzato l’importanza didi» tra i due Paesi sull’evoluzione del conflitto. La conferma dell’incontro è arrivata anche da parte del ministero della Difesa, che ha spiegato come ilsia servito per discutere «questioni di attualità e di sicurezza internazionale». Secondo l’agenzia russa Ria Novosti, l’ultima conversazione telefonica trasi era svolta lo scorso maggio. Il portavoce del Cremlino, ...