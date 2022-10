Colleferro Presso la sala A Ripari | inaugurato l’inizio del 33° Anno Accademico dell’Unitre – Università delle Tre Età

FrosinoneToday

Quando succederà un episodio, della benedizione degli animali, della tratta degli ... "Raccontare Ignazio Buttitta oggi" è il titolo della conferenza che si è svolta stamanil'Istituto ...Le Fiamme Gialle della Compagnia dihanno verificato che un'azienda agricola florovivaistica, formalmente dedita alla ... La perquisizione eseguita d'iniziatival'azienda agricola di ... Paliano-Colleferro, al via il bel progetto per la riforestazione del centro urbano Scontro fra trattore e auto: morto sul colpo il 67enne alla guida del trattore. In condizioni critiche l’automobilista 88enne. È successo oggi, giovedì 20 ottobre 2022, a Genazzano, comune tra Tivoli ...I Finanzieri del Comando Provinciale di Roma hanno rinvenuto e sequestrato a Lariano 56 chilogrammi di marijuana e una piantagione di canapa sativa. Le Fiamme Gialle della Compagnia di Colleferro hann ...