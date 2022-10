Agenzia ANSA

I soldati israeliani usano i gas lacrimogeni per disperdere inel villaggio occupato di Deir Sharaf, in, vicino all'ingresso occidentale della citta' di Nablus. 21 ottobre 2022... con cui le fazioni si sono impegnate a porre fine alle divergenze interne e a organizzare elezioni presidenziali e legislative in tutti i territori, Gerusalemme e Striscia ... Cisgiordania, palestinesi tentano di violare posto di blocco israeliano a Nablus - Mondo I soldati israeliani usano i gas lacrimogeni per disperdere i palestinesi nel villaggio occupato di Deir Sharaf, in Cisgiordania, vicino ...Il 27 maggio 2021 l’United Nations Human Rights Council ha incaricato l’United Nations Independent International Commission of Inquiry on the Occupied Commissione d'inchiesta Onu: l'occupazione israel ...