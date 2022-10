Cisgiordania | morto ragazzo palestinese ferito da soldati israeliani Ucciso Odai Tamimi

Amit fu ucciso da un sasso lanciato da un palestinese nel corso di un'operazione nellaoccupata. Ora Baruch vorrebbe un nipote tramite il seme del figlio. Il suo sogno sarebbe ...... vicino alla città di Nablus, nel nord della, secondo il ministero. Mujahed Dawood, 30 anni, èin ospedale per le ferite riportate L'esercito ha detto che "i sospetti hanno ...Baruch Ben Ygal è il padre del defunto Amit, morto durante un'operazione militare. L'uomo vuole diventare nonno "ed essere di nuovo felice".A due anni dalla morte in servizio del figlio 21enne, Baruch Ben Ygal, docente israeliano, ha ancora una speranza: diventare nonno "ed essere di nuovo felice". Un sogno che potrebbe tramutarsi in real ...