Cimitero di Ostia Antica | messa in sicurezza l’area parcheggio

Leggi su ilfaroonline

(Di venerdì 21 ottobre 2022)– “Un altro passo avanti sul fronte delladei cittadini. Sono stati infatti ultimati i lavori per laindeladibita asituata dinanzi aldi”. Lo annunciano, in una nota stampa congiunta, l’assessore ai Lavori pubblici Patrimonio Guglielmo Calcerano e il presidente della Commissione Lavori Pubblici e Mobilità Leonardo Di Matteo. “Un intervento che i cittadini aspettavano da molto tempo – spiegano – per la presenza di voragini che provocavano pericolo per automobilisti e pedoni. Il provvedimento, approvato prima in sede di commissione e poi con un passaggio in Consiglio municipale, ha permesso di mettere fine al degrado dele di restituirla ai ...