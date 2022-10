“Ci siamo lasciati” L’ennesima coppia vip italiana si dice addio | è durata meno di 2 mesi

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Bruttissima notizia per Manuel Bortuzzo e la sua fidanzata Angelica Benevieri. Purtroppo è arrivata la parola fine alla loro relazione sentimentale,praticamentedi due. L’ufficialità è stata data dalla ragazza, che ha anche spiegato le ragioni di questa rottura. Comunque già da diverse settimane circolavano indiscrezioni che facevano ipotizzare il loro, ma non era mai arrivata la conferma. Cosa che stavolta c’è invece stata, visto che a parlarne è stata lei sul social network Instagram. Manuel Bortuzzo e la fidanzata Angelica Benevieri non sono più una, quindi è da considerarsi ormai un’ex partner. Delusione per i loro fan, anche se ci saranno persone che staranno invece esultando davanti a questa notizia. Il chiaro riferimento è agli ammiratori di Lulù Selassié, i ...

... 'So che vuoi volare, paura di cadere ma tuandare vedrai che poi andrà bene' Un'... categoria Campioni, con il brano 'Uguali'. Il brano - certificato 2 volte Platino - conferma ad ...... anche se lo vorremmo fortissimo, ma in accordo con Sonyliberi di parlarvi un po' delle ... e controllare l'ormai celebre canoa senza poter troppo girare in lungo e in largo ci ha, in ...Il caro-bollette non lascia dormire sonni tranquilli né ai governi ... fermandolo a +59% per le famiglie in regime di tutela (senza un suo intervento, la spesa sarebbe raddoppiata). Il prezzo ...Per i bianconeri oggi si chiude un cerchio. Nella scorsa stagione il match perso contro i toscani fu il primo senza CR7: più di anno dopo, la separazione tra la Juve ed il portoghese è stato un danno ...