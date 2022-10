Chiariello | “Se il Napoli perde con la Roma non succede niente | ma se vince…”

Leggi su napolipiu

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Umbertoa RadioCentrale fa il suo editoriale su, sfida che si gioca domenica 23 ottobre. Ecco quanto dichiarato dal giornalista: “Siamo a due giorni dal derby del Sole con due squadre che ambiscono ad entrare tra le grandi.è stata la storia di due scudetti, potrebbe essere la storia del terzo? La storia insegna sempre, nell’86-87 ilnon era partito bene in campionato, per nulla, è vero che Maradona, reduce dal Mondiale pazzesco, in Messico, era tornato in forma strepitosa con una serpentina a Brescia, ma alla seconda di campionato contro una piccola Udinese si fecero imbrigliare. La terza giornata peggio ancora, derby con l’Avellino ed una serie di squadre che poi hanno fatto condurre una prima parte di campionato ...