Chi manca tra i ministri della Meloni | Fratoianni | orrore rosso

(Di venerdì 21 ottobre 2022) A spaventare le forze di opposizione non sono tanto i nomi dei, quanto quelli dei dicasteri. Dalla “sovranità alimentare” alla “natalità”, passando per le “politiche del mare”, sono tante le perplessità espresse da sinistra. A partire da Nicola, che ha scelto di fare ironia: “Nell'elenco di Giorgiadelle ‘nuove' denominazioni deisolo il dicastero delle Colonie e quello delle Corporazioni”. “Per il resto - ha aggiunto il segretario nazionale di Sinistra Italiana - è la fotografia del tentativo di una restaurazione nell'Italia del 2022. A questo disegno profondamente ideologicodestra si accompagna una compagine di governo di livello mediocre, che non riuscirà a dare risposte ai problemi del Paese, se non aggravarli. Da questa ...

