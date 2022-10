Chi è Matteo Piantedosi | ministro della Difesa | già capo di Gabinetto di Salvini

Non è la prima volta cheBerrettini si ritroverà di fronte il ventisettenne nato a Berkeley, in California. Ai tempi non era ancora The Hammer, ma solo il numero 52 del mondo : bisogna tornare al gennaio 2019, sul ...In parte perché i rapporti del lumbard varesino conSalvini sono da sempre tutt'altro che idilliaci. E in parte perché la stima incondizionata che Mario Draghi nutre nei suoi confronti fa di ...Matteo Salvini è il Segretario della Lega Salvini Premier dal 15 dicembre 2013, quando ancora il partito si chiamava Lega Nord. Inizia la sua carriera politica come consigliere comunale a Milano, nel ...Matteo Piantedosi è il ministro dell’Interno che farà parte del Governo Meloni: chi è il nuovo titolare del Viminale ed ex prefetto di Roma