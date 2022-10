Chi è Guido Crosetto | nuovo ministro della Difesa

(Di venerdì 21 ottobre 2022), nominato da Giorgia Meloni, è nato a Cuneo il 19 settembre 1963. Nato in una famiglia di imprenditori che produce, da oltre un secolo, macchine agricole, ne prese il controllo a 17 anni, quando perse il padre. Mentre lavora, inizia a studiare Economia a Torino, ma è la passione politica a prendere il sopravvento. Segretario regionale dei giovani democristiani dal 1985 al 1990, nel 1988 Giovanni Goria lo chiama come consigliere economico a Palazzo Chigi. Mantiene però il legame con le terre piemontesi: sindaco di Marene per 14 anni (1990-2004), consigliere provinciale di Cuneo dal 1999 al 2009. Nel 2000 si iscrive a Forza Italia, per cui sarà eletto tre volte alla Camera dei deputati: 2001, 2006, 2008 (con il Pdl). Nel governo Berlusconi IV (2008-11) è ...

... a lei e a tanti altri, che è il momento di fare le primarie per decidereguiderà la coalizione. Lei risponde fondando il nuovo partito , cinque giorni prima di Natale, in compagnia di...'ConCrosetto dato quasi per certo alla Difesa - spiega la giornalista - si dice che ... basta con la sinistra delle tasse, delle chiusure e del massacro sociale, adesso tocca aguarderà ...Guido Crosetto, nominato da Giorgia Meloni ministro della Difesa, è nato a Cuneo il 19 settembre 1963. Nato in una famiglia di imprenditori che produce, da oltre un secolo, macchine agricole, ne prese ...Sta per nascere il primo governo guidato da un partito di destra e l’impressione è che la presidente sia sola al comando e che tutto ruoti attorno alla sua leadership carismatica. In realtà, lontano d ...