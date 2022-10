Chi è Francesco Lollobrigida | il nuovo ministro dell’Agricoltura | fedelissimo di Giorgia Meloni

Leggi su open.online

(Di venerdì 21 ottobre 2022) «Sono parente da una vita», aveva scherzato con Il Foglio, cognato die pronipote della popolarissima attrice Gina. Alla sua seconda legislatura da deputato, già assessore nella giunta regionale del Lazio e tra i primi a entrare in Fratelli d’Italia alla sua fondazione, è lui la figura individuata dalla prossima presidente del Consiglio per ricoprire il ruolo die della sovranità alimentare (ex ministero delle Politiche agricole) e succedere così a Stefano Patuanelli., 50 anni, nato a Tivoli e residente a Roma da una vita, è un militante politico di lungo corso e con– seppur più piccola di lui di 5 anni – ha ...