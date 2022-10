Chi è Andrea Abodi | il nuovo ministro dello sport nel Governo Meloni

Leggi su sportface

(Di venerdì 21 ottobre 2022)è ildel. L’annuncio della sua nomina è giunto proprio da Giorgiaal termine delle consultazioni con il presidente Mattarella. Nato a Roma nel 1960, si è laureato alla LUISS in Economia e Commercio per poi specializzarsi nella gestione industrialee nello sviluppo di attività dimarketing. Dal 1986 è anche iscritto nell’elenco dei Pubblicisti dell’Ordine dei giornalisti del Lazio. Oltre alla carica ministeriale, è attualmente Vicepresidente della Fondazione Giovanni Paolo II per lo, della Fondazione Giulio Onesti e dell’Associazione Culturale Mecenate 90, nonché Consigliere dell’Istituto della Enciclopedia ...