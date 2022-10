Vanity Fair Italia

Diè il Dna sotto le unghie di Chiara Poggi Il nostro interlocutore " di cui non sveliamo il ... che un assassino poteva ancora essere e piede libero mentre un innocente erale sbarre. E ...Da oggi, Jonathan Nolan e Lisa Joy , il duo di sceneggiatori e produttorila visionaria serie di fantascienza Westworld , hanno una nuova serie in tv. In streaming su ...lei cerca di scoprire... Chi c'è dietro la pelle di Bianca Balti Una buona amica per la pelle non è solo una crema, ma anche una consulente speciale. E Bianca Balti l'ha trovata, si tratta della fondatrice di uno dei primi brand clean italiani, Bakel, che mette la ...Nel 2016 nel caso di Garlasco si registra una svolta inattesa: a seguito di indagini difensive private svolte dalla difesa di Stasi, un ragazzo finisce nell'occhio del ciclone. Secondo i legali, c'è i ...