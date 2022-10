Centrodestra al Quirinale | niente scherzi Parlerà solo Meloni | Pronti a governare

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Palazzo del, appuntamento fissato alle 10.30. La delegazione delsalirà unita questa mattina al Colle per le consultazioni del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Ci sarà anche Silvio Berlusconi, che ha confermato la propria presenza insieme con gli altri leader della coalizione: Giorgia, Matteo Salvini e Maurizio Lupi. «Insieme con tutta la coalizione di, saliremo alper le consultazioni con il Presidente della Repubblica Mattarella. Siamoa dare all'Italia un governo che affronti con consapevolezza e competenza le urgenze e le sfide del tempo», scrive in serata su Facebook. Rientra così, almeno per ora, l'ennesimo caso interno alprovocato dal leader di Forza ...

Secondo e ultimo giorno di consultazioni, dopo una prima giornata che ha visto le opposizioni conferire con il Presidente della Repubblica. Oggi salirà alilche verrà ricevuto da Sergio Mattarella alle ore 10.30, anche Silvio Berlusconi al Colle. Maurizio Lupi: "Sarà Meloni a parlare". Antonio Tajani a Bruxelles per il vertice ...... giornata conclusiva del Consiglio europeo - Roma: si conclude il programma delle consultazioni alin vista della formazione del nuovo Governo con i rappresentanti delIl toto-ministri ancora non si compone. Il centrodestra oggi salirà unito per Meloni premier, ma il Cavaliere resisterà a tacereLa presidente di FdI in un post: "Sapremo affrontare con consapevolezza e competenza le urgenze e le sfide del nostro tempo". Concluso il ...