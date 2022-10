Caso Ronaldo | pugno duro United | multa da 1 milione E Ten Hag vuole stracciare il suo contratto

E questo ha scatenato ildefinitivo, la rottura sancita dallo stesso. Poi ieri è arrivata la nota ufficiale dello United che informava dell'esclusione del portoghese dai convocati per il ...- Ten Hag, rottura definitiva Ciò significherebbe che i Red Devils potrebbero risolvere il contratto dicon sei mesi d'anticipo rispetto alla normale scadenza, chiudendo nel peggior ...Cristiano Ronaldo è il caso che sta agitando il calcio britannico e non solo. La decisione da parte del portoghese di rifiutare l'ingresso in campo dalla panchina contro il Tottenham e recarsi negli s ...Il fuoriclasse portoghese del Manchester United, Cristiano Ronaldo, sta facendo parlare di sé più per i suoi comportamenti fuori dal campo.