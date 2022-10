Caso Ronaldo | lo United pronto alla pesante sanzione | la situazione

Leggi su rompipallone

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Il rapporto tra CR7 e lonon fa che peggiorare: oltre all’esclusione drosa, il club èa prendere ulteriori provvedimenti. Il gesto compiuto all’89° minuto della sfida contro il Tottenham costerà caro al fuoriclasse portoghese. La sua scelta di andare negli spogliatoi a partita ancora in corso sul punteggio di 2-0 per i propri compagni di squadra ha infatti mandato su tutte le furie il tecnico olandese Erik ten Hag.Multa Il Manchesterprepara la multa per CR7: le cifre Quest’ultimo, di comune accordo con la società, ha deciso di escludere l’ex Real Madrid dai convocati della prossima partita contro il Chelsea a Stamford Bridge. Inoltre, come precisato all’interno del comunicato ufficiale rilasciato nella giornata di ieri dai Red ...