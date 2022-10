Carolina Marconi piange al GF Vip dopo l’aggressività di Amaurys verso Antonella | l’ex marito violento “riemerge” tra i suoi ricordi – VIDEO

(Di venerdì 21 ottobre 2022)si è sentita ferita dall’atteggiamento aggressivo diPerez. Il pallanuotista, al termine della diretta del Grande Fratello Vip, si è scagliato contro Charlie Gnocchi, suscitando una forte reazione da parte della showgirl.al GF Vip: ecco per quale motivo Lasi è sentita fortemente colpita daldi... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

si è sentita ferita dall'atteggiamento aggressivo di Amaurys Perez . Il pallanuotista, al termine della diretta del Grande Fratello Vip , si è scagliato contro Charlie Gnocchi , ...In nomination Giaele De Donà, Attilio Romita, Amurys Perez,ed Edoardo Donnamaria Decimo appuntamento con ' Grande Fratello Vip '. Marco Bellavia torna in studio per raccontare la sua esperienza nel reality in un'intima intervista con ...