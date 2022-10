Caro Energia | stamani l’incontro delle Associazioni con la Camera di commercio

Leggi su tarantinitime

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Questa mattina il Commissario Straordinario delladidi Taranto, on. Gianfranco Chiarelli, insieme al Segretario generale dell’Ente, dr.ssa Claudia Sanesi, ha ricevuto leprovinciali Confartigianato, Confagricoltura, Confapi, Confesercenti, CIA, Claai, Copagri, Upalap, Casaimpresa e Unsic che gli hanno consegnato un documento congiunto di analisi e richieste per fronteggiare la gravissima crisi energetica ed inflattiva in atto. «Ricevo questo drammatico appello da parte del nostro tessuto imprenditoriale e lo accolgo con preoccupazione e responsabilità – ha detto Chiarelli. Nel corso dell’anno abbiamo fatto diversi e importanti interventi a favoreimprese, ma certamente non possiamo restare indifferenti quando una così ampia rappresentanza ci chiede di valutare ed attuare ...